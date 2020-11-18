Депутаты Алтайского Заксобрания на ноябрьской сессии намерены внести изменения в Кодекс о выборах, референдуме, отзыве. Главной поправкой станет возможность проводить трехдневное голосование на выборах любого уровня в регионе. Информация размещена на сайте АКЗС.

31 июля 2020 года в федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" были приняты изменения, которыми необходимо дополнить Кодекс Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве. "В частности, закреплена возможность проведения голосования на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах в течение нескольких дней подряд по решению избирательной комиссии, организующей выборы. В дополнении нуждается статья 4, определяющая условия реализации пассивного и активного избирательного права гражданами при проведении выборов, референдумов краевого и муниципального уровней", – рассказал председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов.

Продолжительность многодневного голосования предлагается установить, как и на федеральных выборах, – не более трех дней. Норма будет действовать на выборах в Законодательное Собрание, губернатора Алтайского края, в органы местного самоуправления, на референдуме Алтайского края, а также местном референдуме.

Решение о том, делать ли голосование многодневным, принимает избирательная комиссия, назначившая выборы.

Кроме того, уточняется положение о наблюдателях: партия, кандидат, объединение или субъект общественного контроля вправе назначить в каждую комиссию наблюдателей из расчета не более двух человек на каждый день голосования.

Законопроект рассмотрят сразу в двух чтениях 27 ноября.