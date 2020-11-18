Депутаты Алтайского Заксобрания на ноябрьской сессии намерены внести изменения в Кодекс о выборах, референдуме, отзыве. Главной поправкой станет возможность проводить трехдневное голосование на выборах любого уровня в регионе. Информация размещена на сайте АКЗС.
31 июля 2020 года в федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" были приняты изменения, которыми необходимо дополнить Кодекс Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве. "В частности, закреплена возможность проведения голосования на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах в течение нескольких дней подряд по решению избирательной комиссии, организующей выборы. В дополнении нуждается статья 4, определяющая условия реализации пассивного и активного избирательного права гражданами при проведении выборов, референдумов краевого и муниципального уровней", – рассказал председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов.
Продолжительность многодневного голосования предлагается установить, как и на федеральных выборах, – не более трех дней. Норма будет действовать на выборах в Законодательное Собрание, губернатора Алтайского края, в органы местного самоуправления, на референдуме Алтайского края, а также местном референдуме.
Решение о том, делать ли голосование многодневным, принимает избирательная комиссия, назначившая выборы.
Кроме того, уточняется положение о наблюдателях: партия, кандидат, объединение или субъект общественного контроля вправе назначить в каждую комиссию наблюдателей из расчета не более двух человек на каждый день голосования.
Законопроект рассмотрят сразу в двух чтениях 27 ноября.
Комментарии
А-ха-ха!!! а что могут ещё и не принять???!!!
проявить волю и не принять!!???
бесхребетные наши...
Я видел этот цирк, когда голосовали по поплавкам и проституции, во дворе кучка жирных теток и мент тощий молодой, зазывали всех проходящих мимо, удручающе конечно, но результат будет все тот же, просто тут процесс нагляднее напоминает шапито шоу.
Я на заказ приехал в дни голосования, советской армии 133а, стою такой жду и тут смотрю на площадку между домами, стоит шатер, 3 тетки мусорная урна(для бюлютенев😁 и пара му.. э пилицейских для охраны типа😁.
вот жеж смайлы не проскочили
и без смайлов всё понятно...
особенно им, кому надо...