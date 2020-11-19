В Алтайском крае к концу недели потеплеет до -2°C

В Алтайском крае ближе к концу недели станет теплее, следует из прогноза синоптиков регионального ЦГМС.
19 ноября в северных районах пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Метеорологи ожидают, что столбики термометров днем достигнут отметки -8…-13 градусов (местами – до -18 градусов, в Барнауле – от -10 до -12 градусов), а в последующие дни температура пойдет на повышение. Так, в пятницу ожидается -5…-10°C (местами -15°C), а в субботу и вовсе -2…-7°C.
Ночи останутся холодными: в ночь на 20 ноября прогнозируется температура от -13°C до -18°C (местами – до -24°C, а в Барнауле – от -16°C до -18°C).
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