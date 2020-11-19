Алтайские спасатели вытащили провалившуюся в открытый люк собаку

Дети обнаружили рядом со школой №9 в Бийске открытый колодец, а в нем — провалившуюся собаку. На помощь животному пришел один из местных жителей — Евгений Князев.

Как рассказал мужчина в сообществе "Инцидент Бийск" во "ВКонтакте", сначала он позвонил в полицию, на место приехал участковый, что-то записал и уехал. Горожанин повторно набрал номер стражей порядка. Там ему объяснили, что информацию передали в другое отделение.

В третий раз дозвониться в полицию не получилось, тогда Князев сообщил об инциденте в МЧС. Спасатели приехали через полчаса и достали собаку.

Князева возмутило равнодушие полицейского. В ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали, что страж порядка действовал согласно должностной инструкции, извлекать животных не входит в его обязанности, пишет "КП".

Мнение подписчиков паблика разделились. Некоторые встали на сторону полицейского. В частности, горожане написали в комментариях, что у стражей порядка, в отличие от сотрудников МЧС, нет специального оборудования для таких ситуаций, а также поинтересовались у Князева, почему он сам не помог собаке.