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Водитель автобуса избил пассажира за отказ надеть маску

, ИА "Амител"
По словам пострадавшего, у него не в первый раз происходит конфликт с этим экипажем
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

В уральском городе Краснотурьинск подрались водитель автобуса и пассажир. Причиной конфликта стал отказ надеть маску в транспорте.

Пассажир снял инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель выкидывает рюкзак мужчины из салона. После этого, по словам пассажира, шофер ударил его по носу. Затем мужчины начали драться.

Пострадавший также отметил, что у него периодически возникают конфликты с кондуктором и водителем именно этого автобуса. По его словам, он не может натягивать маску на все лицо из-за травмы носа.

Перевозчик заявил, что пассажир сам спровоцировал драку. При этом бизнесмен утверждает, что мужчина постоянно нарушает масочный режим, сообщает РЕН ТВ.

Как уже писал amic.ru, в Барнауле набирает обороты движение антимасочников. Так, 26 октября противники средств защиты зашли в трамвай на пересечении Взлетной и Попова и отказались покидать вагон. Движение транспорта встало на час. 

17 ноября в Сети появилось видео с пассажиркой такси в Барнауле. На кадрах видно, как она бьет по лицу водителя, который отказался везти женщину, пока та не наденет маску.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

19.11.2020 16:12
Д

Правильно выкинули этого товарища..... Ибо нейух

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