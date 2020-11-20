Темпы распространения COVID-19 в Алтайском крае снизились

Темпы распространения COVID-19 в Алтайском крае за неделю с 14 по 20 ноября оказались на 1% ниже, чем средняя по СФО и России.

Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, за минувшую неделю Алтайский край перешагнул отметку 23 тысячи выявленных случаев: на 20 ноября в регионе насчитывается 23 853 подтвержденных диагноза. Недельный рост – 1 649 человек, что составляет 7%. По сравнению с прошлым отчетным периодом показатель снизился на 1%.

В Сибири на 20 ноября выявлено 194 439 подтвержденных диагнозов, что вновь составляет 10% от общего числа по России. Скорость распространения коронавируса – 8%. Общероссийский недельный прирост, в свою очередь, также равняется 8%.

Превышение показателей продемонстрировали Хакасия (13%), Томская область (10%), Республика Алтай (9%) и Омская область (9%). Самый низкий недельный прирост отмечен в Новосибирской области (6%).