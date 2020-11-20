В первый день работы ЦУР в Алтайском крае обработал 150 обращений

20 ноября в Алтайском крае начал работу Центр управления регионом (ЦУР) в Алтайском крае, сообщили amic.ru в пресс-службе регионального правительства.

Новая структура создана для улучшения коммуникации между населением и органами власти. В частности, она аккумулирует обращения, жалобы, просьбы граждан и способствует оперативному реагированию на них.

В первый же день ЦУР обработал свыше 150 обращений. Большая часть из них требовала простых разъяснений по различным вопросам, например, о масочном режиме и вакцинации от коронавируса.

"Вопросы оперативного вмешательства были решены в течение нескольких часов. Например, в Барнауле жительница разместила в соцсетях фото с опасной ямой, образовавшейся из-за обрушения колодца, – уточнили в региональном правительстве. – Через несколько часов заявительница уже выложила фотографию отремонтированного колодца со словами благодарности – эмоции понятны, рядом расположена школа".

В целом приблизительно треть жалоб поставлена на контроль органами власти. По ним определены ответственные лица, план действий и сроки их исполнения.

Еще один инструмент ЦУРа – тепловая карта региона. На ней отмечаются точки, откуда поступают жалобы и обращения. Затем эти данные аккумулируются и направляются в региональное правительство, которое учитывает их при решении кадровых или финансовых вопросов.