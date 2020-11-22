Умерла звезда мексиканских сериалах Малени Моралес

Ушла из жизни мексиканская актриса Малени Моралес. Она запомнилась зрителем ролями в нескольких популярных сериалах.

В их числе "Богатые тоже плачут", "Дикая роза", "Камила" и "Ставка на любовь".

О смерти артистки сообщила Национальная ассоциация актеров Мексики в Twitter, выразив соболезнования родным и близким.

Причина смерти не раскрывается. Известно, что Моралес боролась с раком легких.

Ранее amic.ru писал, что на 70-м году жизни скончался заслуженный врач России, невролог-реабилитолог из Барнаула Вячеслав Чудимов.