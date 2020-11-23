Анна Седокова задалась вопросом о "сроке годности женщины"

37-летняя бывшая вокалистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая недавно вышла замуж за 28-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тимму, задалась вопросом: "Каков срок годности у женщины?"

На такие мысли певицу навели комментарии под ее постом со свадьбы. Седокова даже процитировала некоторые высказывания: "Старуха", "Бабе почти 40 лет, а она все песни о малолетской любви поет!" По ее словам, это заставило ее задуматься, почему "эти женщины так яростно хотят, чтобы ее жизнь как женщины закончилась".

"Я помню, как в детстве прилетала с народным ансамблем за границу и видела таких красивых женщин за 60, в платьях и на каблуках. Потом возвращалась домой и не понимала, почему у нас в 60 уже бабушка и носишь платочек. Прошло 25 лет, и я все так же не понимаю, кто дал право судить женщину по ее возрасту?" – задалась вопросом Седокова в публикации в своем Instagram.

Певица призвала прекратить оценивать ее "пригодность" по "цифрам в паспорте" и указала, что подобного обычно не делают с мужчинами.