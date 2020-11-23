В Новосибирске задержали бывшего прокурора города

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца по подозрению по ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, уголовное дело связано с именем местного предпринимателя, бывшего председателя совета директоров крупной новосибирской компании по производству напитков и пива "Винап" Олега Ярового. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Денис Ференец занял должность прокурора Новосибирска в 2016 году. В 2020 его решили отправить в отставку, и тогда он взял отпуск, умышленно допустив ошибку в документах, чтобы при необходимости обжаловать их легитимность и, вероятно, затянуть процесс увольнения.