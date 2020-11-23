Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский рассказал, что самые опасные последствия COVID-19 связаны с поражением легких.

"Если случится существенное поражение легких, значит, будет довольно долгая одышка и прочие неприятные эффекты, гипоксия", – сказал эксперт в беседе с "Лентой.ру", отметив, что эффекты воздействия инфекции на дыхательную систему, скорее всего, обратимы.

А вот сведения о поражении коронавирусом нервных тканей и других органов требуют дополнительных подтверждений, резюмировал Аграновский.

За последние сутки в России зарегистрировали 25 173 случая COVID-19 – это рекорд с начала пандемии. Всего в стране заболели свыше 2,1 млн человек, скончались 36 тысяч пациентов.