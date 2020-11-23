Более 200 призывников из Алтайского края отправятся служить в Росгвардию

В осеннюю призывную кампанию 2020 года из Алтайского края в воинские части Росгвардии уйдут служить более 200 новобранцев.

Как сообщает пресс-служба алтайского правительства, призывники отправятся на службу в части Северо-Западного, Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного округов и Отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации.

В целях профилактики распространения COVID-19 на сборном пункте проводят барьерный контроль и дезинфекцию, а перевозки спланировали таким образом, чтобы исключить контакты призывников с другими людьми. По прибытию в воинские части все они будут помещены на двухнедельный карантин.