Более 200 призывников из Алтайского края отправятся служить в Росгвардию

В осеннюю призывную кампанию 2020 года из Алтайского края в воинские части Росгвардии уйдут служить более 200 новобранцев.
Как сообщает пресс-служба алтайского правительства, призывники отправятся на службу в части Северо-Западного, Центрального Оршанско-Хинганского Краснознаменного округов и Отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации.
В целях профилактики распространения COVID-19 на сборном пункте проводят барьерный контроль и дезинфекцию, а перевозки спланировали таким образом, чтобы исключить контакты призывников с другими людьми. По прибытию в воинские части все они будут помещены на двухнедельный карантин.
Комментарии
Даешь их в нацгвардию! Пусть бабок с дедками гоняют дубинками...Актуально сейчас. Там может месный в толпе будет, ему не помешает получить свою дозу.
Лично я бы не пошёл. Лучше в стройбат, потом людям в глаза не стремно смотреть будет
23.11.2020 16:59
- гость -
Там может месный в толпе будет, ему не помешает получить свою дозу.
Недаждёшся! Я издалека на этот перформанс пазырю, предпочтительно в записи.
По какому принципу отбор был? Самых беспринципных брали?