Британцы создали первую в мире "соцсеть для секса"

Стартап Killing Kittens, который базируется в Великобритании и специализируется на организации оргий, сообщил о создании "первой в мире социальной сети для секса". Приложение запустили в честь 15-летия фирмы.

По словам гендиректора Killing Kittens Эммы Сэйл, новый сервис позволит пользователям наслаждаться оргиями в эпоху коронавируса и социального дистанцирования, сообщает Daily Star.

Подчеркивается, что приложение разрабатывали только программисты женского пола. По их словам, все юзеры находятся в максимальной безопасности: каждый новый пользователь проходит проверку модераторов, а само приложение защищено от записи с экрана и захвата видео.