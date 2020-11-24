В Совфеде рассказали, насколько увеличится пенсия в 2021 году

Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала о планах по индексации пенсий в следующем году.

Как передает "Парламентская газета", в 2021 году правительство собирается увеличить страховые пенсии неработающим пенсионерам на 6,3%, что, по словам Бибиковой, почти в полтора раза превысит инфляцию. Также с 1 февраля увеличат ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий – на 3,8%.

Отдельно с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии – на величину "прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера". Сейчас данный показатель составляет 2,6%, однако в будущем его могут скорректировать.