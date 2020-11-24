В Совфеде рассказали, насколько увеличится пенсия в 2021 году

Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала о планах по индексации пенсий в следующем году.
Как передает "Парламентская газета", в 2021 году правительство собирается увеличить страховые пенсии неработающим пенсионерам на 6,3%, что, по словам Бибиковой, почти в полтора раза превысит инфляцию. Также с 1 февраля увеличат ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий – на 3,8%.
Отдельно с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии – на величину "прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера". Сейчас данный показатель составляет 2,6%, однако в будущем его могут скорректировать.
Комментарии
На три копейке...
Гуляй рванина, от рубля и выше
6,3%, а инфляция все 30%.
Родителям так по тысячи и не выйдет доплаты. Они так надеялись, когда вся эта хрень начиналась и по ТВ счастливых пенсионеров сутками крутили.
Как вот только им объяснить, что подорожало все на 3% они ещё вполне адекватные люди и регулярно , совершают покупки, а в реальной жизни ни какими 3% и не пахнет...
А у главы пенсионного фонда , сын сеть клиник построил. А друг кварталы строит. А здание пенсионного фонда, выглядит, как дворец "Кащея"....
Дай нам бог , здоровья всем..