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Житель Алтайского края вытащил жену через окно и жестоко избил

, ИА "Амител"
Женщина умерла через несколько часов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Житель Первомайского района Алтайского края предстанет перед судом. 29-летнего мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщают в региональном СУ СКР, инцидент произошел в сентябре 2020 года.

"Между обвиняемым, находящимся на придомовом участке, и его супругой, находящейся в помещении дома, произошла ссора. Мужчина из-за личных неприязненных отношений выдернул потерпевшую через оконный проем, а затем нанес ей не менее трех ударов кулаком в область головы", — говорится в сообщении ведомства.

27-летняя женщина через несколько часов скончалась на месте происшествия. В ходе следствия супруг жертвы полностью признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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