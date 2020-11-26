Удобные дворы, ровные дороги и зеленые парки. Как в 2020 году похорошел Барнаул

Барнаул четвертый год подряд участвует в федеральных нацпроектах. В этом году в краевой столице вновь делали безопасные и качественные дороги, благоустраивали дворы и общественные пространства. На это потратили более миллиарда рублей. Как изменился Барнаул в 2020 году – смотрите в нашей инфографике. Чтобы она стала больше, не забываем нажимать на картинку.