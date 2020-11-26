Удобные дворы, ровные дороги и зеленые парки. Как в 2020 году похорошел Барнаул

Барнаул четвертый год подряд участвует в федеральных нацпроектах. В этом году в краевой столице вновь делали безопасные и качественные дороги, благоустраивали дворы и общественные пространства. На это потратили более миллиарда рублей. Как изменился Барнаул в 2020 году – смотрите в нашей инфографике. Чтобы она стала больше, не забываем нажимать на картинку.
Комментарии
Да вы серьезно? 364 метра дороги за 32 ляма? Это даже не смешно
Ну что мы слепые что-ли и не видим как на деле "похорошел" Барнаул? В бункер вашу инфографику отправляйте, может и получиться обмануть старого деда.
26.11.2020 07:31
- гость -
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33 если точнее. И да, они серьёзно.
26.11.2020 07:33
- гость -
Постоянное упоминание бункера, говорит о твоей бестолковости.
26.11.2020 07:57
- гость -
Дороги отремонтированы с дефектами. О дефектах не говорят.
В 2020 году Барнаул продолжили уродловать вырубками деревьев и благоустройством в стиле "лысой задницы". Всё под флагом ЕР и чиновников из горадминистрации
Конечно же это информация для бункерного, а у нас на улице грязь круглый год - асфальта нетути!!!
26.11.2020 07:57
- гость -
Постоянное упоминание бункера, говорит о твоей бестолковости.
Нет, о моей боеготовности.
Из краевого бюджета тратятся деньги на дороги Барнаула, А администрация края в лице Минтранса края не желает проверять как потрачены деньги в Барнауле .
Наверное есть параллельное измерение, где это вот всё произошло.
Эта новость про Какой Барнаул, сообщите уже где этот цветущий город, мы в своей дыре хоть порадуемся за жителей райского места