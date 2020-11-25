Движение по алтайским трассам ограничат из-за военных колонн

В Алтайском крае 26 и 27 ноября временно закроют движение для всех видов транспорта в связи с плановым проездом военных колонн. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

В четверг, 26 ноября, проезд ограничат по следующим направлениям:

с 8:00 до 8:30 – н.п. Сибирский – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – мерный участок (садоводство "Горизонт");

с 12:30 до 15:30 – мерный участок (садоводство "Горизонт") – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Б. Ключи;

с 18:00 до 21:00 – н.п. Б. Ключи – штатная дорога – полевой район.

В пятницу, 27 ноября, с 11:00 до 14:00 перекроют трассу полевой район – штатная дорога – н.п. Б. Ключи.