Россиян предупредили о риске снижения доступности жилья

Центробанк РФ не исключает снижения доступности жилья в стране на фоне повышения цен на рынке новостроек, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме в среду, 25 ноября.

По ее словам, льготная программа кредитования помогла россиянам сохранить возможность улучшать жилищные условия. Однако уже сейчас виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает инфляцию и рост доходов населения. Из-за этого доступность жилья может упасть, даже несмотря на льготную ставку.

Набиуллина выразила уверенность, что своевременное завершение антикризисной программы субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% позволит избежать "формирования пузырей" и сбалансировать спрос и предложение.

Она отметила, что рыночные ипотечные ставки сейчас также снизились, поэтому при прекращении льготной программы кредиты на жилье останутся доступными, пишет РИА Новости.

Напомним, что программу льготной ипотеки под 6,5% правительство утвердило весной 2020 года. Сначала она действовала до ноября 2020 года, но затем ее продлили до июля 2021-го.