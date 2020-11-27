Барнаулец украл из магазина четыре бутылки спиртного и десять кусков сыра

В Барнауле полицейские раскрыли грабеж, совершенный в одном из продуктовых магазинов, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

По данным полиции, мужчина в вечернее время открыто похитил из торгового зала четыре бутылки спиртного и десять кусков сыра различного наименования. За помощью к правоохранителям обратилась администратор торговой точки.

На вызов выдвинулся наряд ППС и по горячим следам задержал злоумышленника. Им оказался ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 43-летний барнаулец. Продукты питания у него изъяли, мужчина дал признательные показания.

Полицейские завели уголовное дело по статье "Грабеж". Сумма причиненного ущерба устанавливается.