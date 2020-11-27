Пропавшего мужчину с рыжей собакой ищут в Алтайском крае

Фото: "Лиза Алерт"

Поисковый отряд "Лиза Алерт" объявил поиски 37-летнего жителя села Новокаменка Ельцовского района Алтайского края. Местоположение мужчины неизвестно уже пять дней.

Как сообщается в группе алтайского отделения отряда, Александр Вилисов ушел из дома 22 ноября 2020 года в неизвестном направлении. Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, черные короткие волосы, карие глаза. Одет в темно-синюю куртку, черные джинсы, ботинки и шапку.

По информации поисковиков, из дома он ушел вместе с рыжей собакой. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.