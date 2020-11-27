"Тайны нет": в Минтрансе пояснили "нарушения" при продаже аэропорта в Барнауле

Министерство транспорта Алтайского края объяснило письмо Западно-Сибирской транспортной прокуратуры губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в котором указала на невозможность продажи пакета акций АО "Авиапредприятие "Алтай" холдингу "Новапорт". Как пояснил amic.ru заместитель министра транспорта региона Дмитрий Коровин, на последней рабочей группе по продаже аэропорта удалось найти компромисс с прокуратурой и сейчас никаких препятствий для продажи акций предприятия нет.

Какие "нарушения" нашли в прокуратуре?

Холдинг "Новапорт" может получить контрольный пакет акций над компанией аэропорта Барнаула АО "Авиапредприятие "Алтай". Для этого АО проведет допэмиссию и выпустит дополнительно акции компании, которые и выкупит холдинг. Взамен "Новапорт" направит около 3 миллиардов рублей на модернизацию инфраструктуры.

В прокуратуре, как пишет "Российская газета", пришли к выводу, что правительством края рассматривается вариант проведения приватизации авиапредприятия путем продажи дополнительных эмитированных акций без проведения обязательных открытых торгов. Это нарушает требования законодательства. Кроме того, согласно законодательству, увеличение уставного капитала "Авиапредприятия "Алтай" возможно только при условии сохранения государством или муниципальным образованием доли в размере не менее чем 50% голосов плюс одна голосующая акция (а правительство региона планирует сохранить 25%, – прим. ред.).

"Размещение дополнительных акций АО "Авиапредприятие "Алтай" по рыночной стоимости, которое повлечет снижение доли Алтайского края в уставном капитале предприятия с 52% до 25% плюс одна акция, будет противоречить требованиям ФЗ-178 "О приватизации государственного и муниципального имущества". Кроме того, заключение правительством края инвестиционного и акционерного соглашений с ООО "Новапорт Холдинг", предусматривающих фактическую продажу активов авиапредприятия единственному покупателю без проведения публичных торгов, приведет к нарушению законодательства о защите конкуренции", – приводит издание слова и.о. транспортного прокурора Ильи Сухоносова.

Что ответили в региональном Минтрансе?

Замминистра ведомства Дмитрий Коровин пояснил, что позиция прокуратуры, опубликованная в издании "Российская газета", была высказана до проведения совместных рабочих групп, на которых обсуждалась продажа аэропорта. Сейчас удалось урегулировать все правовые вопросы с ведомством. Уже подготовлен проект документов. Процедура продажи "Авиапредприятия "Алтай" может завершиться в 2021 году. Компания "Новапорт", несмотря на трудности с авиаперевозками в стране из-за пандемии, не отказывается от идеи масштабной модернизации воздушных ворот Алтайского края.

"Прокуратура высказала свою позицию в части возможного нарушения закона. На днях состоялась рабочая группа с Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, которую провел вице-премьер Александр Климин. Сейчас никаких претензий у ведомства нет. Тайны нет. Мы отдали проект документов в прокуратуру. Идет рабочий процесс. В любом случае, процесс продажи авиапредприятия будет открытым для общественности", – пояснил Дмитрий Коровин.

А что, аэропорт Барнаула продают?

Да. На сегодняшний день владельцами акций АО "Авиапредприятие "Алтай" являются правительство Алтайского края и компания "Новапорт". Региону принадлежит 52%, а холдингу – 48%. Планируется провести эмиссию – выпустить дополнительные акции, которые примерно за 600 миллионов рублей купит холдинг. При этом власти оставят себе блокирующий пакет: 25% плюс одну акцию. Если "Новапорт" не выполнит свои обязательства по реконструкции аэропорта и увеличению пассажиропотока, их акции край выкупит обратно, но уже за 300 тысяч рублей. Однако перед тем как холдинг станет обладателем контрольного пакета, он обязан по инвестиционному соглашению построить новый терминал для внутренних рейсов. Сумма инвестиций составит несколько миллиардов рублей.