Число случаев COVID-19 в мире перевалило за 62 миллиона

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 62 миллиона, информирует университет Джонса Хопкинса, который подсчитывает данные о COVID-19.

Так, общее число случаев заражения коронавирусом в мире на текущий момент составляет 62 147 874, скончались 1 450 326 человека с подтвержденным заболеванием.

За все время больше всего больных выявили в США (13,2 млн человек), Индии (9,3 млн), Бразилии (6,2 млн), Франции (2,2 млн) и России (2,2 млн).

Напомним, что в России накануне зарегистрировали 27 100 случаев COVID-19. Всего в стране заболели свыше 2 242 633 человек, 39 068 пациентов скончались.