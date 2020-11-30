Юмористка Елена Борщева назвала комфортную для существования сумму денег

Участница Comedy Woman Елена Борщева назвала сумму, которая необходима ее семье для комфортного существования. Артистка заявила, что нужно "тысяч пятьсот в месяц". По словам Борщевой, это сумма, на которую "можно очень хорошо жить".
Юмористка рассказала, что у нее есть подушка безопасности, но из-за отмены выступлений на фоне пандемии коронавируса Борщева уже начала использовать запасы. По ее словам, онлайн-выступления не приносят таких доходов, как "живые концерты", пишет "Собеседник".
Ранее певица Анна Семенович призналась, что не смогла бы жить с "нищим мужчиной", который зарабатывает всего 100 тысяч рублей в месяц.
Комментарии
Понеслась.
Зажрались шуты. Миска похлёбки и колпак с бубенцами цена вашего "труда".
Как у депутата гос думы прям. Так может это и есть МРОТ ??? Пора бы привести уровень жизни к норме для граждан страны, а то за невыполнение предвыборных обещаний ответственность введется!
Зажрались шуты. Миска похлёбки и колпак с бубенцами цена вашего "труда"
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в точку!! насоздавали себе кумиров, тьфу...
Рожа не лопнет.
Ну и чо плохого в 500 т.р. в месяц? Это хорошо. 20 т.р - это плохо. Народ считает, что хотеть хорошо жить - это плохо? А плохо жить - это хорошо?
плохо что человек живет отдельно от большинства населения свое страны! Не буду обсуждать вообще за что клоунам такие деньги платят это дело тех кто платит. Но в текущей ситуации - тотального обнищания населения, при средней зарплате по стране 40, делать такие заявления как минимум неприлично, просто плюнуть в своих сограждан (сочувствия от нее никто и не просит, просто молчи в тряпочку и трать свои честно или не очень заработанные 500 тыс.)!