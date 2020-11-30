Юмористка Елена Борщева назвала комфортную для существования сумму денег

Участница Comedy Woman Елена Борщева назвала сумму, которая необходима ее семье для комфортного существования. Артистка заявила, что нужно "тысяч пятьсот в месяц". По словам Борщевой, это сумма, на которую "можно очень хорошо жить".

Юмористка рассказала, что у нее есть подушка безопасности, но из-за отмены выступлений на фоне пандемии коронавируса Борщева уже начала использовать запасы. По ее словам, онлайн-выступления не приносят таких доходов, как "живые концерты", пишет "Собеседник".

Ранее певица Анна Семенович призналась, что не смогла бы жить с "нищим мужчиной", который зарабатывает всего 100 тысяч рублей в месяц.