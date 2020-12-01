Анна Попова заявила, что у России есть прототипы вакцины от ВИЧ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России уже есть прототипы вакцины от ВИЧ. Ее слова приводит РИА Новости.

"Россия принимает участие в разработке вакцины от ВИЧ-инфекции достаточное количество лет, у нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины", – сказала она, подчеркнув, что прототипы создали несколько отечественный компаний, в частности центр "Вектор".

Как уточняет "Интерфакс", Попова также отметила, что Россия активно участвует в совместной работе над препаратом с другими странами и "использует все возможности для завершения разработки вакцины от ВИЧ".