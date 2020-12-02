Бывший прокурор Барнаула возглавил областное ведомство в Нижнем Новгороде

Вячеслава Рехтина назначили исполняющим обязанности прокурора Нижегородской области. Место стало вакантным после того, как действующий глава ведомства – Вадим Антипов – досрочно ушел в отставку. По информации "Ъ-Приволжье", ему прочат должность главного федерального инспектора по Татарстану.

Рехтин родился 56 лет назад в Горно-Алтайске. В 1990 году окончил Алтайский государственный университет. Начинал стажером прокуратуры Октябрьского района Барнаула. С 2009 по 2013 год возглавлял прокуратуру краевой столицы. В октябре 2020 года стал первым заместителем прокурора Нижегородской области.

Государственный советник юстиции 3-го класса.