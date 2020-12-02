Пограничники не пустили в Алтайский край автомобиль с ртутью

Пограничники на российско-казахстанской границе в Алтайском крае остановили автомобиль. Выяснилось, что водитель перевозил опасный груз.

В четырех стеклянных банках с надписью "Ртуть бромная" находилось 6 кг сыпучего порошка белого цвета. Сопроводительных документов у водителя не оказалось, поэтому груз изъяли до выяснения обстоятельств.

В Погрануправлении ФСБ России по Алтайскому краю подчеркивают, что соли ртути относятся к ядовитым веществам, которые должны перевозиться в особом порядке. Материалы проверки переданы в полицию. В случае возбуждения уголовного дела водителю будет грозить от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Ранее amic.ru сообщал, что алтайские таможенники не пустили в регион 1,6 тонны конфет украинского производства.