Многодетные семьи в Алтайском крае получат по 1 тысяче рублей на школьные нужды

В 2020/21 годах многодетные и малоимущие семьи в Алтайском крае получат дополнительную социальную поддержку. Тысячу рублей предоставляют на школьников, которые учатся в регионе.

"Средства получат родители порядка 110 тысяч школьников. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией выплату в этом учебном году в беззаявительном порядке предоставили всем родителям, которые по состоянию на 1 сентября являлись получателями ежемесячного пособия на ребенка при наличии сведений об обучении ребенка в школе", – пишет официальный сайт Алтайского края.

Люди, которым ежегодная выплата не предоставлена в беззаявительном порядке, могут обратиться в управление соцзащиты в течение года.

Ранее amic.ru писал о том, что в Алтайском крае проживают 30 445 многодетных семей. В них воспитывают 101 823 ребенка.