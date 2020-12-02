Верховный суд подтвердил право продавцов не обслуживать клиентов без масок

Верховный суд РФ разъяснил, что предприятия торговли могут отказывать в обслуживании покупателям без масок. Это правило работает в том случае, если обязательное ношение средств защиты установлено регионом.

"В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в ряде регионов нормативными правовыми актами органов государственной власти соответствующих субъектов РФ были установлены требования обязательного использования СИЗ, в том числе масок и перчаток, при посещении объектов торговли. Из системного толкования приведенных правовых норм следует, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, вправе отказать в обслуживании на кассе посетителю, не использующему СИЗ", – сказано в решении суда.

Разъяснение суда стало ответом на иск Смоленского центра права и социологии, который оспаривал рекомендации Минпромторга. Верховный суд этот иск отклонил, пишет ТАСС.