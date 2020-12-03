Путешествие итальянца по Горному Алтаю показали на НТВ

Посвященный Горному Алтаю выпуск программы "Поедем поедим" показали по телеканалу НТВ. Итальянец Федерико Арнальди продегустировал национальные блюда и по достоинству оценил природу Алтая.

"Какое алтайское блюдо привело ведущего в шок, почему его покорил алтайский латте, что такое Манжерок и с чем его едят? И какие богатства стоит искать в Горном Алтае?" – гласит описание к видео.

Телеведущий прокатился на катере по Телецкому озеру, попробовал себя в роли скалолаза и проехал по горным дорогам на велосипеде. Но среди всех удовольствий он особенно выделил созерцание алтайской природы.

"Если бы вручали "Оскар" природным уголкам Земли, Горный Алтай точно был бы в призерах", – подчеркнул Арнальди.

Стоит отметить, что это уже далеко не первый выпуск программы, снятый на Алтае. В частности, неоднократно бывал в регионе телеведущий Джон Уоррен.