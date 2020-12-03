Наибольший риск заразиться коронавирусом оказался в семье, члены которой проживают совместно. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на исследование китайских ученых, которые проанализировали данные о 1178 пациентах в провинции Хунань.

Специалисты считают, что высокий шанс подхватить ковид в кругу родных объясняется тем, что во время самоизоляции люди чаще контактируют друг с другом. При этом чем дольше вместе находятся члены одной семьи, в которой уже есть инфицированный, тем выше риск заражения. Так, каждый день, проведенный в одном доме с больным, увеличивает вероятность передачи вируса на 10%.

Примечательно, что шансы заразиться коронавирусом оказались ниже в общественном транспорте, заведениях общепита и местах развлечений. А вот самым безопасным местом стали больницы, отмечают ученые.