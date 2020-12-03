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Ученые обнаружили наиболее распространенный источник заражения COVID-19

, ИА "Амител"
Самым безопасным местом назвали больницы
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Наибольший риск заразиться коронавирусом оказался в семье, члены которой проживают совместно. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на исследование китайских ученых, которые проанализировали данные о 1178 пациентах в провинции Хунань.

Специалисты считают, что высокий шанс подхватить ковид в кругу родных объясняется тем, что во время самоизоляции люди чаще контактируют друг с другом. При этом чем дольше вместе находятся члены одной семьи, в которой уже есть инфицированный, тем выше риск заражения. Так, каждый день, проведенный в одном доме с больным, увеличивает вероятность передачи вируса на 10%.

Примечательно, что шансы заразиться коронавирусом оказались ниже в общественном транспорте, заведениях общепита и местах развлечений. А вот самым безопасным местом стали больницы, отмечают ученые.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

3.12.2020 11:54
- гость -

Это в Китае. Может они там хлоркой каждое утро моют?

3.12.2020 12:06
Рубцовчанин

Дело в том, что они , китайцы , этим занимаются и в течении 10 дней строят больницу . Несмотря на жесткое, даже жестокое администрирование там есть возможность проявлять инициативу !

3.12.2020 12:18
- гость -

3.12.2020 12:06
Рубцовчанин

За 10 дней было построено здание без коммуникаций и даже без отопления. Люди лежали в уличной одежде. В Ухани в это время было 5-10 градусов тепла. Инициативно, ага.

3.12.2020 12:23
- гость -

12:18 - гость - "Люди лежали в уличной одежде"

Ты там был? Или ссылку в студию

3.12.2020 12:27
- гость -

3.12.2020 12:23
- гость -

Сам погугли , если руки растут откуда надо.

3.12.2020 12:33
Мимопроходящий

Больница, за 10 дней в Ухане построенная, была, конечно времянкой. А наши в Барнео только искали здание и согласовывали полтора месяца! Тянули кота за хвост. Теперь строить будут до лета.

3.12.2020 12:40
- гость -

Чтобы не восхваляли Китай.

17.05.2020
"Президент Владимир Путин по видеоконференции принял участие в открытии 16 медицинских центров для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Созданные на базе военных госпиталей, эти центры позволят одновременно оказывать помощь 1600 пациентам."

Центры построены за 2 месяца, с учетом местных особенностей. Например на Камчатке центр выдержит 9-балльное землетрясение. Стоит заметить: делали не "времянки", не полевые палаточные лечебницы, а капитальные сооружения, рассчитанные как минимум на полвека эксплуатации.

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