Наибольший риск заразиться коронавирусом оказался в семье, члены которой проживают совместно. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на исследование китайских ученых, которые проанализировали данные о 1178 пациентах в провинции Хунань.
Специалисты считают, что высокий шанс подхватить ковид в кругу родных объясняется тем, что во время самоизоляции люди чаще контактируют друг с другом. При этом чем дольше вместе находятся члены одной семьи, в которой уже есть инфицированный, тем выше риск заражения. Так, каждый день, проведенный в одном доме с больным, увеличивает вероятность передачи вируса на 10%.
Примечательно, что шансы заразиться коронавирусом оказались ниже в общественном транспорте, заведениях общепита и местах развлечений. А вот самым безопасным местом стали больницы, отмечают ученые.
Комментарии
Это в Китае. Может они там хлоркой каждое утро моют?
Дело в том, что они , китайцы , этим занимаются и в течении 10 дней строят больницу . Несмотря на жесткое, даже жестокое администрирование там есть возможность проявлять инициативу !
3.12.2020 12:06
Рубцовчанин
За 10 дней было построено здание без коммуникаций и даже без отопления. Люди лежали в уличной одежде. В Ухани в это время было 5-10 градусов тепла. Инициативно, ага.
12:18 - гость - "Люди лежали в уличной одежде"
Ты там был? Или ссылку в студию
3.12.2020 12:23
- гость -
Сам погугли , если руки растут откуда надо.
Больница, за 10 дней в Ухане построенная, была, конечно времянкой. А наши в Барнео только искали здание и согласовывали полтора месяца! Тянули кота за хвост. Теперь строить будут до лета.
Чтобы не восхваляли Китай.
17.05.2020
"Президент Владимир Путин по видеоконференции принял участие в открытии 16 медицинских центров для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Созданные на базе военных госпиталей, эти центры позволят одновременно оказывать помощь 1600 пациентам."
Центры построены за 2 месяца, с учетом местных особенностей. Например на Камчатке центр выдержит 9-балльное землетрясение. Стоит заметить: делали не "времянки", не полевые палаточные лечебницы, а капитальные сооружения, рассчитанные как минимум на полвека эксплуатации.