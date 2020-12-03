Эксперты о больном. Необходимо ли страховать жизнь при оформлении ОСАГО

Многие автовладельцы сталкиваются с тем, что страховые компании навязывают им побочные продукты при автостраховании. Есть ли законное право у работников страховых компаний принуждать автовладельцев приобретать, например, страхование жизни? Эксперты компании "Тинькофф страхования" рассказали, в каких случаях необходимо оформить страховку, а в каких – нет.

С точки зрения закона подобные дополнительные страховые продукты должны быть исключительно добровольными. Таким образом, вы можете отыскать страховую компанию, где не навязывают страхование жизни при оформлении полиса ОСАГО или КАСКО, утверждают эксперты.

В офисе любой страховой компании доступно автострахование двух видов:

ОСАГО – вид обязательного страхования, которое обеспечивает выплату за чужое авто, если оно пострадает по вашей вине;

КАСКО – страховой полис, который страхует непосредственно транспортное средство владельца от повреждений или угона.

Эксперты отмечают, что при оформлении сразу двух этих видов страхования вы можете быть уверены в том, что при каком-либо страховом случае вы получите выплату по одному из полисов. Хотя законодательство РФ регламентирует автострахование, некоторые страховщики не выполняют добросовестно свои обязательства и буквально навязывают дополнительные опции. В данном случае, говорят эксперты, нужно либо доказывать свою правоту, либо искать другую компанию, которая застрахует только автомобиль. Но существуют несколько категорий авто, где, скорее всего, не получится застраховать машину без дополнительных условий.

Особого внимания требуют следующие случаи страхования:

автомобиль, который был куплен в кредит;

ТС, которое принадлежит компании, занимающейся грузоперевозками;

автомобиль, который используется в качестве такси.

Страховка ОСАГО для таких автомобилей представляют собой "страхование с условием". Выбор страховой компании для перечисленных случаев может быть затруднительным, поскольку не все страховщики готовы включать множество всевозможных рисков в один полис.

В подобных случаях лучше проконсультироваться со страховым брокером или юристом. Они помогут компетентно сформулировать требования к договору страхования, благодаря которым вы можете аргументировать страховой компании список включаемых в полис рисков.

Рекомендуется перед визитом в ту или иную страховую компанию посетить их веб-сайт и узнать о возможности страхования автомобилей, выступающих в качестве такси. Также на сайте страховщика можно ознакомиться с тарифами и выполнить расчет стоимости страхования, воспользовавшись специальным онлайн-калькулятором.

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