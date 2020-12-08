Вторник, 8 Декабрь, 14:14

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,25
€ 89,97
-7°


2488912 +0
Обь
56см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2021Коронавирус на АлтаеПолезный город
Новости

Чулпан Хаматова в образе блондинки сразила поклонников глубоким декольте

, ИА "Амител"
Актриса поделилась новым фото в Instagram

Российская актриса Чулпан Хаматова предстала в необычном для себя образе. Привыкшие видеть жгучую брюнетку поклонники артистки поразились тому, что Хаматова стала платиновой блондинкой.

Кроме того, она надела шифоновую блузку со смелым вырезом, что тоже не осталось незамеченным подписчиками звезды отечественного кино.

"Чулпан!!!! Что же ты делаешь? Ты невероятная красота!", "Какая шикарная!", "Самая красивая!!" – пишут как поклонники, так и коллеги по цеху Хаматовой.

Правда, одна из подписчиц обратила внимание, что теперь актриса похожа на телеведущую Леру Кудрявцеву.

Ранее amic.ru сообщал, что россияне поставили Хаматову на второе место в рейтинге главных российских актрис уходящего десятилетия. По результатам опроса она уступила только Светлане Ходченковой.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

8.12.2020 12:35
- гость -

Там точно ни "уши спаниэля" ???

8.12.2020 12:48
гость

Таких в Сев.Корее не любят.

8.12.2020 12:48
Дуся Пирогова

12.2020 12:35
- гость -

Там точно ни "уши спаниэля" ???

Ты че так переживаешь? Тебе в любом случае не светит.

8.12.2020 12:54
No comment

Надеюсь следующее фото Чулпан в Instagram будет без трусов

8.12.2020 13:02
- гость -

Чулпан умница и красавица.

8.12.2020 13:14
- гость -

очень мне нравится такой макияж глаз

8.12.2020 13:15
Итальянец

Хорошенькая!

8.12.2020 13:15
- гость -

8.12.2020 12:35
- гость -
вы , пардон, не в себе????

8.12.2020 13:24
- гость -

А по-моему, вырез пошловат. И нижнее белье под эту блузку надо подбирать получше, а то действительно, напоминают уши.

8.12.2020 13:25
- гость -

Форма груди называется "уши спаниеля" и что в этом такого? У всех она различная и разное имеет название.

8.12.2020 13:46
- гость -

Вы уши не видели????
у миниатюрных женщин их не бывает!!!!
И ничего пошлого в вырезе нет!!!

8.12.2020 13:56
- гость -

8.12.2020 13:46 - гость -

у миниатюрных женщин их не бывает!!!!
Это не зависит от миниатюрности. Это зависит от правильно подобранного нижнего белья и от частоты его ношения. Земное притяжение никто не отменял.

8.12.2020 14:02
- гость -

8.12.2020 13:56
- гость -
Мне 53
грудь второго размера
никаких ушей спаниэля
лифчик ношу крайне редко, ибо нечего в него складывать

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
Loading...
14:05
Бары и кафе Санкт-Петербурга создали "карту сопротивления" антиковидным мерам 2
13:51
Более 80 единиц снегоуборочной техники работают на улицах Барнаула 4
13:38
Глава СК: в России стали чаще возбуждать дела о коррупции 4
13:27
"А нас скоро?" Когда вакцинация от ковида дойдет до Алтая и чем нас будут прививать 0
13:14
Жильцов многоэтажек ждет более 10 новых запретов в 2021 году 3
13:03
Навстречу инновациям: 13 молодых ученых Алтая стали победителями программы "УМНИК" 0
12:52
Стоимость главного новогоднего салата "Оливье" выросла 18
12:40
Директора алтайской школы подозревают в превышении должностных полномочий 0
12:28
Чулпан Хаматова в образе блондинки сразила поклонников глубоким декольте 13
12:15
В Горном Алтае число случаев коронавируса превысило 12 тысяч 0
12:02
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за ноябрь 2020 года 0
11:51
Крупный пожар произошел в частном секторе Барнаула 0
11:39
Глава управления бийского ЖКХ Ксения Потехина ушла в отставку 2
11:26
Шесть предприятий Алтая станут участниками нацпроекта по повышению производительности 9
11:12
12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 6
11:07
Доктор Мясников пообещал новые волны коронавируса в 2021 году 9
10:55
Алтайская легкоатлетка стала мастером спорта международного класса 4
10:43
Как музыка Джона Леннона стала причиной его убийства 13
10:31
Минтруд рассмотрит инициативу выплаты россиянам 3 тыс. рублей к Новому году 23
10:17
Житель Алтайского края узнал стоимость покупки в магазине и решил сбежать с продуктами 5
10:04
Почти 950 многодетных семей получили господдержку на выплату ипотеки в Алтайском крае 1
09:53
В Минздраве Алтайского края ответили на критику оснащенности ФАПов 4
09:42
Главный новогодний городок Барнаула за год подорожал вдвое 28
09:31
Ученый назвал лекарства, которые должны быть под рукой во время пандемии 0
09:17
Алтайского таксиста оштрафовали на 7,5 тыс. рублей за отсутствие защитной маски 5
09:05
Пашаев резко раскритиковал Ефремова и назвал его подонком 12
08:54
В России продлили введенные из-за COVID-19 правила для школ 5
08:40
На Алтае ищут мужчину, который скрылся за медицинской маской и совершил преступление 7
08:28
Танзания вместо Таиланда. Куда летят алтайские туристы на новогодние праздники 24
08:15
Жительница Барнаула считает, что в ее дворе кто-то натравливает бойцовскую собаку на кошек 36
08:03
Интерьерный гороскоп: выбираем плитку, мозаику и обои по знаку зодиака 0
07:47
Киркорова отчитали за опоздание на репетицию "Песни года" 4
07:33
Губернатор Алтайского края заметно усилил свое влияние по итогам ноября 23
07:17
Неизвестные обокрали "самолет судного дня" в Таганроге 17
07:01
ЧБД, Дудь и "Вечерний Ургант". Google назвал самые популярные ролики года в России 0
06:48
Жителей Аляски предложили считать гражданами России 10
06:32
Мошенники прислали бийскому рыбаку чистящий порошок вместо эхолота 3
06:17
Народные приметы. Почему 8 декабря боялись выходить из дома и работали только натощак 0
06:01
Метели, ветер и снежные заносы. О погоде в Алтайском крае 8 декабря 0
23:37
Такой день. Проверка РФС в отношении "Динамо" и "явление" елки на Сахарова 0
23:06
Кремль прокомментировал задержание российских журналистов в Турции 2
22:49
101-летний ветеран Великой Отечественной войны покончил с собой в Москве 6
22:03
В Алтайском крае планируют возобновить плановую медпомощь 1
21:41
Песков не согласился с тем, что импортозамещение в России провалилось 8
21:06
Женщина зарезала спящего мужчину после застолья в алтайском селе 1
20:47
В Кремле не знают. Песков отреагировал на похороны террориста с почестями в Чечне 11
20:10
Чуйский тракт перекроют из-за движения военных колонн 0
19:42
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 253 0
19:10
Кредитка с доставкой на дом: как оформить банковскую карту онлайн 2
18:43
Бизнесмена осудят за хищение 2,2 млн рублей при ремонте школы в Алтайском крае 4

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.