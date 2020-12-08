Российская актриса Чулпан Хаматова предстала в необычном для себя образе. Привыкшие видеть жгучую брюнетку поклонники артистки поразились тому, что Хаматова стала платиновой блондинкой.

Кроме того, она надела шифоновую блузку со смелым вырезом, что тоже не осталось незамеченным подписчиками звезды отечественного кино.

"Чулпан!!!! Что же ты делаешь? Ты невероятная красота!", "Какая шикарная!", "Самая красивая!!" – пишут как поклонники, так и коллеги по цеху Хаматовой.

Правда, одна из подписчиц обратила внимание, что теперь актриса похожа на телеведущую Леру Кудрявцеву.

Ранее amic.ru сообщал, что россияне поставили Хаматову на второе место в рейтинге главных российских актрис уходящего десятилетия. По результатам опроса она уступила только Светлане Ходченковой.