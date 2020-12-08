Российская актриса Чулпан Хаматова предстала в необычном для себя образе. Привыкшие видеть жгучую брюнетку поклонники артистки поразились тому, что Хаматова стала платиновой блондинкой.
Кроме того, она надела шифоновую блузку со смелым вырезом, что тоже не осталось незамеченным подписчиками звезды отечественного кино.
"Чулпан!!!! Что же ты делаешь? Ты невероятная красота!", "Какая шикарная!", "Самая красивая!!" – пишут как поклонники, так и коллеги по цеху Хаматовой.
Правда, одна из подписчиц обратила внимание, что теперь актриса похожа на телеведущую Леру Кудрявцеву.
Ранее amic.ru сообщал, что россияне поставили Хаматову на второе место в рейтинге главных российских актрис уходящего десятилетия. По результатам опроса она уступила только Светлане Ходченковой.
Комментарии
Там точно ни "уши спаниэля" ???
Таких в Сев.Корее не любят.
12.2020 12:35
- гость -
Там точно ни "уши спаниэля" ???
Ты че так переживаешь? Тебе в любом случае не светит.
Надеюсь следующее фото Чулпан в Instagram будет без трусов
Чулпан умница и красавица.
очень мне нравится такой макияж глаз
Хорошенькая!
8.12.2020 12:35
- гость -
вы , пардон, не в себе????
А по-моему, вырез пошловат. И нижнее белье под эту блузку надо подбирать получше, а то действительно, напоминают уши.
Форма груди называется "уши спаниеля" и что в этом такого? У всех она различная и разное имеет название.
Вы уши не видели????
у миниатюрных женщин их не бывает!!!!
И ничего пошлого в вырезе нет!!!
8.12.2020 13:46 - гость -
у миниатюрных женщин их не бывает!!!!
Это не зависит от миниатюрности. Это зависит от правильно подобранного нижнего белья и от частоты его ношения. Земное притяжение никто не отменял.
8.12.2020 13:56
- гость -
Мне 53
грудь второго размера
никаких ушей спаниэля
лифчик ношу крайне редко, ибо нечего в него складывать