Прошедшую осень назвали самой теплой в России за всю историю метеонаблюдений

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во время онлайн-конференции назвал осень 2020 года самой теплой в России за всю историю метеонаблюдений. Об этом пишет ТАСС.

По словам синоптика, с сентября по ноябрь средняя температура воздуха была самой высокой. "В ранге самых высоких температурных режимов осени теперь будет фигурировать нынешний год", – сказал ученый.

Он подчеркнул, что с большой долей вероятности самым теплым для России может стать и весь 2020 год, поскольку за минувшие 11 месяцев в стране зафиксировали наиболее высокую температуру.

Ранее специалисты Всемирной метеорологической станции опубликовали прогноз по изменениям климата на ближайшие пять лет. Эксперты отмечали, что за это время среднегодовая температура может превысить отметку на 1,5 градуса.