Многомиллионные хищения при закупках выявили в Росгвардии

Военные следователи СКР начали разбирательство по фактам закупок Росгвардией обмундирования по завышенным ценам. Отмечается, что военным поставляли форму низкого качества, а платили за нее как за премиальную.

Предполагаемый ущерб оценивается в 680 млн рублей, поставками занимался бывший главный тыловик Росгвардии, генерал-лейтенант Сергей Милейко. Речь идет о контрактах, которые были заключены в 2017-2019 годах. Поставщиком выступала компания "Спецшвейснаб", которая за три года получила 134 заказа, пишет "Ъ".

По данному факту возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Главное военное управление СКР расследует его без конкретных обвиняемых.