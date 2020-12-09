Среда, 9 Декабрь, 11:57

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,66
€ 89,2
-5°


2515009 +0
Обь
50см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2021Коронавирус на АлтаеПолезный город
Новости

Многомиллионные хищения при закупках выявили в Росгвардии

, ИА "Амител"
Возбуждено уголовное дело
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Военные следователи СКР начали разбирательство по фактам закупок Росгвардией обмундирования по завышенным ценам. Отмечается, что военным поставляли форму низкого качества, а платили за нее как за премиальную.

Предполагаемый ущерб оценивается в 680 млн рублей, поставками занимался бывший главный тыловик Росгвардии, генерал-лейтенант Сергей Милейко. Речь идет о контрактах, которые были заключены в 2017-2019 годах. Поставщиком выступала компания "Спецшвейснаб", которая за три года получила 134 заказа, пишет "Ъ"

По данному факту возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Главное военное управление СКР расследует его без конкретных обвиняемых.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

9.12.2020 09:25
- гость -

Все нормально.

9.12.2020 09:35
- гость -

Простить провинившихся, так как уважаемые люди, выразить общественное порицание, назначить сенатором

9.12.2020 09:39
- гость -

Так это еще Навальный выявил, Золотов за это ему подраться предлагал.

9.12.2020 09:44
- гость -

Да ну на !!!
Быть такого не может...
Что ж стало, с гвардейцами кардинала?

9.12.2020 09:44
- гость -

Жалко что персонажа уже нет рядом с нами.И не предвидится.

9.12.2020 09:46
тупой

стол за миллиард -кому-то не понравился? опять отправят картинки рисовать?

9.12.2020 09:46
- гость -

И что? Навальный ещё несколько лет назад показывал масштабы хищений там. Но всем плевать.

9.12.2020 09:51
- гость -

плевать на навального
но эти кормушки никто не прикрывает
менты и ск в доле

9.12.2020 10:03
- гость -

9.12.2020 09:46
- гость -

Навальный сейчас коленки целует у Меркель. Хищения ему неинтересны.

9.12.2020 10:04
- гость -

9.12.2020 09:51
- гость -
но эти кормушки никто не прикрывает

Это сейчас самый доходный бизнес в стране. Зачем заводы строить, чиновник садится на денежный поток и свои краники в денежную трубу. Всё, жизнь удалась, потом краны передают по наследству, если не отдерут))

9.12.2020 10:10
- гость -

Во всём виноват Навальный!

9.12.2020 10:13
- гость -

Страну разворовывают силовики, а виноват Навальный.

9.12.2020 10:19
- гость -

9.12.2020 10:13
- гость -

В понедельник родился.

9.12.2020 10:44
- гость -

Стандартная ситуация по всей стране , спасибо.

9.12.2020 10:56
- гость -

табуреткин славянку разворовал
посадили не на зону а на вертолеты
там все разворовал
и все в ажуре
и света и мендель и женя васильева.
только барнаул в заднице, потому что работать не умеют тут нищеброды

9.12.2020 11:00
- гость -

Речь идет о контрактах, которые были заключены в 2017-2019 годах.

4 года понадобилось, что понять? Ни разу назад форму не завернули, ни претензии не предъявляли?

9.12.2020 11:55
- гость -

Любителям отдополой любви то видней.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
Loading...
11:54
Госдума решила расширить полномочия полиции 0
11:40
Александра Карлина попросили помочь с установкой памятника вдовам фронтовиков 2
11:27
Театр кукол "Сказка" в Барнауле начнет принимать посетителей весной 2021 года 0
11:14
Почти 100 единиц техники убирают снег на улицах Барнаула 9 декабря 6
11:01
Интернет, минуты, скидки: Билайн дарит своим клиентам подарки к Новому году 1
10:52
В Алтайском крае возобновили оказание плановой медпомощи 5
10:40
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества 6
10:29
Студенты-архитекторы участвуют в создании ковидного госпиталя на базе "Посуда Центра" 15
10:15
Барнаульские баскетболисты показали характер в Ростове-на-Дону 1
10:03
Построй карьеру в ВТБ: один из крупнейших банков России ищет операторов кол-центра 0
09:57
Владимир Путин подписал закон об удаленной работе 4
09:44
Виктор Томенко призвал жителей Алтайского края вспомнить о героях России 21
09:32
Азербайджанские яблоки и томаты запретят в России 30
09:21
Многомиллионные хищения при закупках выявили в Росгвардии 17
09:08
Познер рассказал, почему россияне ненавидят демократию 45
08:52
Дело – "труба". Как Алтайский край может ускорить газификацию при помощи Казахстана 3
08:41
Барнаульцы застряли в огромных пробках по пути на работу 34
08:29
В Горном Алтае ждут, что турпоток увеличится на треть по сравнению с прошлым годом 5
08:15
Легкий руль и большой багажник. Новую семейную Skoda Octavia представили в Барнауле 0
08:02
Виктор Томенко поручил защитить жителей Алтайского края от кибермошенников 16
07:49
Глава комитета по здравоохранению АКЗС рассказал, когда закончится пандемия 8
07:33
Чумовое время. Лучшие фотографии 2020 года от агентства Reuters 3
07:16
В новый год – с новыми знаниями. Барнаульцев приглашают на мастер-класс по маркетингу 0
07:03
Хотели в Болгарию, остались на Алтае. В Барнауле закончились "новогодние" коттеджи 1
06:48
Алтайские врачи на видео рассказали, как избежать рака легких 0
06:32
Кошки, которые дадут фору любым супермоделям 5
06:18
Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников 0
06:01
Метели, снежные заносы и до -16. Прогноз погоды в Алтайском крае на 9 декабря 0
23:55
Такой день. Борьба со снегопадом и пожары в частном секторе Барнаула 0
23:29
Apple представила наушники за 63 тысячи рублей 7
22:55
Барнаулец зарубил собутыльника в день знакомства 0
22:26
В Роструде заявили о снижении задолженности по зарплатам 0
21:51
18-летний житель Алтайского края пойдет под суд за близость с 14-летней девочкой 1
21:23
Прошедшую осень назвали самой теплой в России за всю историю метеонаблюдений 0
20:47
Почти 150 единиц снегоуборочной техники выйдут ночью на дороги Барнаула 9
20:20
Песков рассказал, что задумывался о завещании, когда болел COVID-19 9
19:49
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 254 0
19:15
Микроавтобус с продуктами сгорел на алтайской трассе 1
18:44
В Минздраве рассказали о разработке 24 новых вакцин от COVID-19 1
18:08
Глава Алейска Иван Маскаев может занять пост министра природных ресурсов края 2
17:52
Дмитрий Песков дал прогноз по ситуации в экономике на 2021 год 5
17:39
Более миллиона жителей Алтайского края получили прививку от гриппа 7
17:27
Врач назвал симптомы коронавируса, которые остаются с человеком на всю жизнь 1
17:15
Почти миллиард рублей потратят на дороги Барнаула в 2021 году 12
17:03
Житель Алтая ударил полицейского музыкальной колонкой 0
16:54
Пустые города, блокчейн и кризис. Saxo Bank дал "безумные" прогнозы на 2021 год 7
16:41
В аптеках Барнаула выявили нарушения в обороте наркотических средств 2
16:28
Жители Алтайского края рассказали, что они сделали с первой зарплатой 12
16:14
Алтайский край хочет получить еще 483 млн рублей на переселение из аварийного жилья 0
16:02
Алтайский воспитатель получила условный срок за падение ребенка из окна детского сада 4

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.