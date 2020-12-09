Многомиллионные хищения при закупках выявили в Росгвардии

Военные следователи СКР начали разбирательство по фактам закупок Росгвардией обмундирования по завышенным ценам. Отмечается, что военным поставляли форму низкого качества, а платили за нее как за премиальную.
Предполагаемый ущерб оценивается в 680 млн рублей, поставками занимался бывший главный тыловик Росгвардии, генерал-лейтенант Сергей Милейко. Речь идет о контрактах, которые были заключены в 2017-2019 годах. Поставщиком выступала компания "Спецшвейснаб", которая за три года получила 134 заказа, пишет "Ъ".
По данному факту возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Главное военное управление СКР расследует его без конкретных обвиняемых.
Комментарии
Все нормально.
Простить провинившихся, так как уважаемые люди, выразить общественное порицание, назначить сенатором
Так это еще Навальный выявил, Золотов за это ему подраться предлагал.
Да ну на !!!
Быть такого не может...
Что ж стало, с гвардейцами кардинала?
Жалко что персонажа уже нет рядом с нами.И не предвидится.
стол за миллиард -кому-то не понравился? опять отправят картинки рисовать?
И что? Навальный ещё несколько лет назад показывал масштабы хищений там. Но всем плевать.
плевать на навального
но эти кормушки никто не прикрывает
менты и ск в доле
9.12.2020 09:46
- гость -
Навальный сейчас коленки целует у Меркель. Хищения ему неинтересны.
9.12.2020 09:51
- гость -
но эти кормушки никто не прикрывает
Это сейчас самый доходный бизнес в стране. Зачем заводы строить, чиновник садится на денежный поток и свои краники в денежную трубу. Всё, жизнь удалась, потом краны передают по наследству, если не отдерут))
Во всём виноват Навальный!
Страну разворовывают силовики, а виноват Навальный.
9.12.2020 10:13
- гость -
В понедельник родился.
Стандартная ситуация по всей стране , спасибо.
табуреткин славянку разворовал
посадили не на зону а на вертолеты
там все разворовал
и все в ажуре
и света и мендель и женя васильева.
только барнаул в заднице, потому что работать не умеют тут нищеброды
Речь идет о контрактах, которые были заключены в 2017-2019 годах.
4 года понадобилось, что понять? Ни разу назад форму не завернули, ни претензии не предъявляли?
Любителям отдополой любви то видней.