Михаил Ефремов написал письмо сыну погибшего в аварии Сергея Захарова

Михаил Ефремов написал письмо младшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова. В тексте он попросил у молодого человека прощения.

“Я ежедневно молюсь за упокой его души. И поверьте, это не просто слова”, — цитирует Ефремова Mash.

Письмо сын Захарова передал адвокату семьи Александру Добровинскому. Правозащитник отметил, что сын Захарова отреагировал на письмо "неоднозначно", а сам юрист не знает “насколько это хорошая тактика - жаловаться о переживаниях парню, которого ты лишил отца”.

Напомним, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, однако позднее суд смягчил наказание на полгода.