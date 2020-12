Эстетика и новые технологии. Тест-драйв обновленной ŠKODA OCTAVIA

Фото: Татьяна Алдабаева

О том, что внимание к мелочам рождает совершенство, говорил еще Микеланджело. В эпоху, когда гиганты автоиндустрии почти на равных борются за внимание покупателя, зачастую именно детали помогают сделать окончательный выбор. И здесь мало кто может составить конкуренцию инженерам из ŠKODA.

На днях радиоведущий FM-Продакшн Максим Конаков провел тест-драйв нового лифтбека ŠKODA OCTAVIA для единственного в Алтайском крае официального дилера ŠKODA "АНТ Барнаул". Он убедился, что четвертое поколение легендарного автомобиля остается верным философии компании, но при этом не отстает от современных технологий.

Стиль с первого взгляда

Обращаю на себя внимание и внушаю уверенность – так обновленная ŠKODA OCTAVIA представляется нам с первого взгляда. Никаких вызывающих и броских деталей, любой элемент экстерьера подчеркивает единый современный стиль и почти наверняка скрывает важный технологический бонус.

Так, обновленные L-образные фары уже в базовой комплектации оснащены яркими светодиодами, а версия Style plus комплектуется высокотехнологичными матричными фарами, которые обеспечивают комфортный обзор ночью. Или возьмем противотуманные фары с опцией Corner: в темное время суток они автоматически подсветят боковое пространство на поворотах.

Еще одна деталь, которая привлекает внимание и подчеркивает динамичный характер автомобиля, – диски. Разнообразие размеров – от 16 до 18 дюймов – и несколько стильных дизайнерских решений наталкивают на мысль взять сразу два комплекта: для зимы и лета.

Футуристично и практично

Салон обновленной ŠKODA OCTAVIA – это особое эстетическое и тактильное удовольствие. Он логично дополняет экстерьер автомобиля, поддерживая простой и практичный дизайн с футуристичным и спортивным потенциалом.

Двуспицевое рулевое колесо особенно порадует тех, кто привык держать руль одной рукой. Удобства добавляют широкий диапазон регулировки по вылету и высоте, а также понятные и удобные кнопки управления мультимедиа и панелью приборов.



Панель мультимедиа – это особая тема. В комплектации тестового автомобиля установлен внушительный высокоскоростной сенсорный 10-дюймовый экран, позволяющий не только управлять всеми настройками автомобиля, но и прочитать поступившее на телефон сообщение, выйти в интернет, рассчитать маршрут, с помощью камер изучить обстановку вокруг машины и многое другое.

В автомобиле с "автоматом" вместо привычного рычага переключения режима движения на центральной консоли располагается компактный джойстик. Здесь же можно установить индукционную площадку для мобильного телефона и беспроводную зарядку (в топовой комплектации она уже есть). Инженеры ŠKODA предусмотрели даже отдельный USB-порт для видеорегистратора на зеркале заднего вида.

Несколько слов о багажном отделении. Его стандартный объем в обновленной ŠKODA OCTAVIA – 600 литров, со сложенными задними сиденьями – почти вдвое больше. Кстати, сиденья складываются прямо из багажника, достаточно потянуть специальные рычаги. Пятая дверь оснащена электроприводом и может открываться без рук: спасибо специальному датчику под бампером.

Безопасность в приоритете

О технологиях для удобства и безопасности вождения, которыми чехи "начинили" обновленную ŠKODA OCTAVIA, можно говорить еще дольше. Отметим лишь некоторые особенности.

Адаптивный круиз-контроль позволяет поддерживать заданную водителем дистанцию, притормаживать по мере необходимости и совершать обгоны/опережения, не сбивая настроек. Встроенный в стильную решетку радиатора датчик готов предупредить водителя об опасности на дороге и инициировать экстренное торможение.

Система контроля слепых зон и выезда с парковки задним ходом снизит риск проглядеть автомобиль даже под самыми неудобными углами и не позволит перестроиться в соседнюю полосу, если там уже кто-то есть. А если вы отвлечетесь и слишком приблизитесь к разделительной полосе или обочине без включенного поворотника, автомобиль сам вернется к безопасной траектории.

Дама с характером

На сегодняшний день для России доступны три комплектации – Active plus, Ambition plus и Style plus. Для любой из них предусмотрена шестиступенчатая механическая либо восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия.

Лифтбек оснащен бензиновым мотором с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом объемом 1,4 литра и мощностью 150 "лошадей" – отличное сочетание экономичности и динамики. Средний расход заявлен на уровне 5,5 литра на 100 км, но даже в режиме активной езды не превысит 7 литров "на сотню".

Вкупе с дисковыми тормозами на все четыре колеса, электромеханическим усилителем руля и клиренсом, увеличенным до 158 см специально для российских дорог, управление обновленной ŠKODA OCTAVIA превратится в сплошное удовольствие. Ведь сочетать экономичность и спортивный характер в одном автомобиле, оставаясь при этом простыми и продуманными до мелочей, могут только в ŠKODA.

