Британские ученые выявили зависимость женской неверности от длины пальцев

Британское издание Biology Letters опубликовало результаты исследования связи между длиной пальцев и супружеской неверностью у женщин. В нем приняли участие около 500 представительниц женщины.

Ученые пришли к выводу, что возможность измены существенно вырастает, если у женщины безымянный палец на левой руке длиннее указательного. По мнению специалистов, у некоторых дам наблюдается пониженный уровень гормона счастья (дофамина) – из-за мутации в гене DRD4, который также отвечает за длину пальцев.

Чтобы привести его уровень в порядок, женщины ищут любовных приключений. Кроме того, могут увлечься алкоголем и азартными играми.

При этом издание подчеркивает, что к мужчинам "правило пальцев" не относится.

Ранее британские ученые назвали еще одну причину женских измен. Исследования показали, что зачастую дамы ищут интригу на стороне, потому что так поступали их матери.