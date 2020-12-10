Почти 28 тысяч россиян заболели COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России лабораторно подтвердили 27 927 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает федеральный оперштаб мониторинга ситуации с COVID-19, общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 2 569 126 человек.

Первое место по суточной заболеваемости занимает Москва (+6730), второе – Санкт-Петербург (+3774), третье – Московская область (+1351). Алтайский край, в котором насчитали 224 новых инфицированных, находится на 32-й строчке рейтинга.

Выздоровели 25 877 пациентов, всего переболели 2 033 669 жителей страны.

С подтвержденным коронавирусом скончались еще 562 пациента, общее число летальных исходов достигло 45 280.