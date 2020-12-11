Россиянин убил женщину, снял видео на фоне тела, а после убил ее маленького брата

В Краснодарском крае 32-летний мужчина жестоко расправился с девушкой и записал видеообращение на фоне ее тела. Убийцей оказался сожитель жертвы.

Видео появилось в социальных сетях и телеграм-каналах. На записи убийца признается в совершении преступления. Он объяснил, что все это произошло из-за ревности. А также заявил, что собирается покончить с собой.

После расправы над девушкой убийца пришел к ее девятилетнему брату, сломал ему конечности и только после этого убил.

"В отношении 32-летнего жителя Армавира возбуждено уголовное дело, он подозревается в убийстве 26-летней сожительницы и ее девятилетнего брата (ч. 2 ст. 105 УК РФ)", – пишет ТАСС со ссылкой на СК.