Врач рассказал о самых вредных продуктах для ужина

Врач Сергей Агапкин и доктор Михаил Гинзбург в эфире телеканала "Россия 1" рассказали о продуктах, употребление которых на ужин может вызвать проблемы со здоровьем.

В этот список попали соленья, колбасы, продукты из переработанного мяса и белый хлеб. Соленые продукты и колбасы задерживают воду в организме, а также могут спровоцировать гастрит. Белый хлеб повышает уровень сахара в крови.

"Это нехорошо, потому что избыток инсулина тоже напрямую ведет к развитию той же артериальной гипертонии, некоторых опухолей", – объяснили специалисты.

Также "инсулиновые удары" перед сном могут спровоцировать резкое пробуждение с чувством голода.