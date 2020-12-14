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Надеяться на ЕНВД не надо. Алтайскому бизнесу посоветовали изменить налоговый режим

, ИА "Амител"
Дедлайн истекает 31 декабря
Фото: ysia.ru

Фото: ysia.ru

Предпринимателям Алтайского края, которые сейчас платят ЕНВД, до конца декабря нужно подать заявление о переходе на другой налоговый режим. Если этого не сделать, то налоговая служба автоматически с 1 января 2021 года переведет бизнес на общую систему налогообложения.

По словам краевого бизнес-омбудсмена Андрея Осипова, единый налог на вмененный доход в крае использует 31 тысяча индивидуальных предпринимателей и 5,5 тысячи юрлиц. ЕНВД будет упразднен со следующего года.

"До конца недели бизнесу нужно определиться, на какую систему налогообложения они перейдут. Для ИП это либо патентная система (заявление нужно подать до 17 декабря), либо упрощенная система налогообложения (до 31 декабря). Для юридических лиц – только упрощенная система налогообложения. Тех, кто не подал заявление о переходе на эти или другие специальные налоговые режимы, налоговая служба автоматически с 1 января переведет на общую систему налогообложения с полной бухгалтерской отчетностью, со всеми ставками", – цитирует Осипова сайт АКЗС.

Бизнес-омбудсмен напомнил, что АКЗС в конце ноября приняло новую редакцию закона "О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Алтайского края". "Большинство сумм патента примерно равно тому размеру налога, который предприниматели платили по ЕНВД. По ряду видов деятельности суммы еще и ниже, как, например, по общественному питанию", – подчеркнул он.

Краевой закон определяет перечень видов деятельности, для которых может использоваться патентная система, а также потенциально возможный размер годового дохода, от которого будет исчисляться налог. Всего их более 80, они отражают характер видов деятельности малого бизнеса, сложившегося в регионе. Добавлены новые виды деятельности, например, животноводство. Возможность пользоваться патентной системой получили и более крупные предприятия общественного питания и торговли (ранее – с залом до 50 кв. м, сейчас – до 150 кв. м).

Размер годового дохода и, соответственно, сумма налога теперь зависят еще и от числа жителей в населенном пункте, где будет работать ИП. В зависимости от численности населения территория Алтайского края разделена на шесть групп с разным размером патента. Для многих видов деятельности в территориях шестой группы (села до 500 человек) размер патента – минимальный, на 67% меньше, чем для Барнаула.

На той же сессии АКЗС налоговые каникулы для впервые зарегистрированных предпринимателей при применении упрощенной или патентной системы налогообложения в регионе продлили до 1 января 2024 года.

"Сегодня федеральный уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов ставит задачу не надеяться на сохранение ЕНВД, а заниматься максимально бесшовным переходом на другие налоговые режимы. Рассчитывать на изменение финансовых планов будущего года не стоит: федеральный бюджет уже принят", – заключил Андрей Осипов.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

14.12.2020 07:47
- гость -

Рассчитывать на изменение финансовых планов будущего года не стоит: федеральный бюджет уже принят

Они уже придумали куда потратят дополнительно отобранные у нас деньги?

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