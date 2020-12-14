Свыше 27 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 27 328 – до 2 681 256 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся по-прежнему отмечается в Москве (+5874 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+3771) и Московской области (+1484). Алтайский край (+220) на 14 декабря занимает 33-ю строчку рейтинга.

Скончались за последние сутки 450 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрирован 47 391 летальный случай.

Выздоровел за весь период 2 124 797 человек. За последние 24 часа из больниц выписали 18 562 пациента.