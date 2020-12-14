Власти признали, что алейские педагоги, ранее пожаловавшиеся на сокращение зарплат, были лишены денег незаконно. Учителя еще в ноябре обратились к депутату Госдумы от Алтайского края Александру Терентьеву. После вмешательства парламентария проблему удалось решить, сообщает сайт реготделения "Справедливой России".

25 ноября состоялось выездное совещание с представителями Минобразования, главой Алейска и местными чиновниками. Кроме того, были проведены встречи с педагогами. "Главой города для снижения социальной напряженности принято решение о выделении из местного бюджета около 4 млн рублей для погашения допущенного перерасхода по фонду оплаты труда", – говорится в официальном ответе, адресованном Александру Терентьеву.

"Неужели президент должен контролировать каждую школу, как в ней исполняются его указы? Помимо запроса, направленного мною в Министерство образования края, мы обсудили прецедент в Алейске с губернатором края", – отметил алтайский думец.

По словам политика, главу региона крайне обеспокоила возникшая ситуация. "Восстановление справедливости и наведение порядка с зарплатами алейских педагогов должно стать маркером для всех школ края", – отметил Терентьев.

По словам учителей, часть средств уже возвращена. В декабре также ожидается перерасчет в сторону увеличения зарплаты. Как рассказал amic.ru один из преподавателей, если бы не вмешательство депутата Терентьева, вернуть деньги вряд ли бы удалось: "Ведь нас никто бы не стал слушать, наоборот, "всех бы "собак спустили", и так бы и остались без денег".