Житель Алтайского края до смерти избил односельчанина за отказ дать закурить

45-летнего жителя Петропавловского района признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью односельчанину, повлекшему по неосторожности его смерть. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

"В начале июня 2019 года осуждённый распивал спиртное в кругу друзей в одном из сел Петропавловского района. Когда закончились сигареты, мужчина вышел на проезжую часть и спросил закурить у проходящего мимо местного жителя, однако получив отказ, нанес ему несколько ударов ногой в область живота", — рассказали в ведомстве.

В результате от полученных травм 42-летний потерпевший через несколько дней умер в больнице. Во время следствия злоумышленник признал свою вину. Суд дал ему 5 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.