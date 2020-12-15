В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Работа системы здравоохранения в России позволила сохранить низкие показатели смертности от коронавирусной инфекции, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, подобная ситуация также наблюдается в Германии и ряде других государств. Как подчеркнула Вуйнович, именно грамотные действия медицинских работников, "до уровня реанимации, тяжелой интубации, искусственной вентиляции", позволили сохранить жизни.

При этом представитель ВОЗ отметила, что пока организация еще не проводила подробное исследование данных, однако этой работой займутся в ближайшее время, пишет "Комсомольская правда".