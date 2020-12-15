Среда, 16 Декабрь, 00:54

Реклама на сайте

Опросы

Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,45
€ 89,18
-7°


2707945 +26689
Обь
30см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2021Коронавирус на АлтаеПолезный город
Новости

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

, ИА "Амител"
По мнению представителя организации в России Мелиты Вуйнович, благодарить стоит медицинских работников
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Работа системы здравоохранения в России позволила сохранить низкие показатели смертности от коронавирусной инфекции, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, подобная ситуация также наблюдается в Германии и ряде других государств. Как подчеркнула Вуйнович, именно грамотные действия медицинских работников, "до уровня реанимации, тяжелой интубации, искусственной вентиляции", позволили сохранить жизни.

При этом представитель ВОЗ отметила, что пока организация еще не проводила подробное исследование данных, однако этой работой займутся в ближайшее время, пишет "Комсомольская правда".

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
Loading...
23:41
Такой день. Бийск в деле с отравлением Навального и дырки на "Трассе здоровья" 0
23:32
Ведущая Роза Сябитова призвала российских мужчин изменить отношение к женщинам 0
23:09
Умер алтайский заслуженный художник и ветеран России Владимир Шкиль 0
22:54
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России 0
22:28
Песков отменил ежедневные брифинги из-за пресс-конференции Путина 0
22:06
Следком возбудил дело против алтайского предпринимателя из-за невыплаты зарплаты 0
21:52
Цены на вторичное жилье в России за год выросли на 16% 0
21:31
Кражи, разбой, покушение на убийство. В Алтайском крае осудили группу преступников 0
21:08
Чиновников в России будут штрафовать за оскорбление граждан 0
20:51
Ветреная погода сохранится в Алтайском крае в ближайшие дни 0
20:32
У пенсионера ФСБ в Москве украли больше миллиона рублей 0
20:05
Актера Сергея Шакурова госпитализировали с пневмонией 0
19:43
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 261 0
19:27
Кристина Асмус изменила свой имидж и опечалила поклонников 1
19:06
Минздрав: вакцинация от COVID-19 началась во всех регионах России 0
18:54
Барнаулец мошенническим путем присвоил себе недвижимость компании на 36 млн рублей 1
18:38
Алтайский край вошел в тройку регионов Сибири по выздоровевшим от COVID-19 3
18:14
116 единиц техники будут чистить улицы Барнаула от снега в ночь на 16 декабря 1
17:57
Доля просроченных кредитов в Алтайском крае выросла 2
17:45
На реконструкцию моста в Алтайском крае направили около 172 млн рублей 0
17:31
Вячеслав Володин заявил, что пятеро депутатов Госдумы повторно заразились коронавирусом 5
17:17
Барнаульцы недовольны мостом на лыжной Трассе здоровья 2
17:05
Пост зампреда фракции "Единой России" в АКЗС поделили на двоих человек 0
16:54
Губернатор Алтайского края внес очередные изменения в антиковидный указ 15
16:41
В деле убитого бийчанина, который воевал в ДНР, появился подозреваемый 2
16:29
Компанию "Дорожные знаки Алтая" могут внести в список недобросовестных поставщиков 2
16:15
Признание мирового уровня. АлтГУ назвали одним из лучших вузов Сибири 0
16:03
Российские власти начали принимать меры для сдерживания роста цен на продукты 10
15:52
Защитить "Алтай" и науку. ОПАК и Томенко будут чаще встречаться, чтобы решать проблемы 2
15:41
Число заражений COVID-19 в России превысило 2,7 млн человек 0
15:29
Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США 13
15:19
Виктора Томенко призвали расследовать взрывной рост смертности в Алтайском крае 18
15:05
Обвинение запрашивает 15 лет для историка Соколова, убившего аспирантку 1
14:55
Пять новых аппаратов ИВЛ установили в барнаульской больнице скорой помощи 2
14:42
Toyota Camry стала самым угоняемым автомобилем 2020 года 0
14:30
Прокуратура заинтересовалась агитацией Даниила Бессарабова в барнаульском МФЦ 20
14:17
Спасатели нашли двух молодых людей, потерявшихся на проселочной дороге в Алтайском крае 3
14:06
"Господин пожизненный президент": яркие моменты пресс-конференций Путина 241
13:54
Еще 14 пациентов с ковидом умерли в Алтайском крае 18
13:43
"Трезвая Россия" предложила вдвое сократить объем продажи алкоголя в стране 15
13:31
Власти: количество жалоб на COVID-19 и здравоохранение снизилось в Алтайском крае 6
13:19
Россияне назвали "Джентльмены" лучшим фильмом 2020 года 9
13:07
Дочь главы алтайского села получила положительный результат теста на бешенство 3
12:56
Россиян ввели в заблуждение информацией о новых выплатах на детей 0
12:46
Алтайские единороссы предложили Владимиру Путину страховать учителей от коронавируса 1
12:35
Новую хоккейную коробку построили в барнаульском поселке 2
12:22
"Не понимаем масштаба". Глава алтайского Минздрава спрогнозировал новый всплеск ковида 15
12:10
Воспитанницу алтайского футбола назвали лучшим игроком московского "Локомотива" 4
11:56
Эксперты назвали самые востребованные профессии 2020 года 0
11:43
В мэрии Барнаула объяснили, кто должен убирать снег во дворах многоэтажек 14

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.