Алтайские антимонопольщики готовы выполнить поручение Путина по ценам

ФАС России подготовила и согласовала все необходимые нормативно-правовые документы, чтобы добиться снижения цен на социально значимые продукты питания, заверили amic.ru в пресс-службе алтайских антимонопольщиков.

Ведомство активно проводит ежедневный мониторинг цен в розничных торговых сетях, в том числе в выходные и праздничные дни.

"Обеспечено взаимодействие с прокуратурой Алтайского края для совместного выявления и пресечения нарушений законодательства при установлении цен на отдельные виды продуктов питания, – подчеркнули региональные антимонопольщики. – Принимаемые меры будут носить постоянный и продолжительный характер".

Как ранее писал amic.ru, в конце минувшей недели Владимир Путин раскритиковал действия правительства в ситуации с ростом цен на продукты. Глава государства поручил решить проблему в ближайшие семь дней.