Алтайские антимонопольщики готовы выполнить поручение Путина по ценам

ФАС России подготовила и согласовала все необходимые нормативно-правовые документы, чтобы добиться снижения цен на социально значимые продукты питания, заверили amic.ru в пресс-службе алтайских антимонопольщиков.
Ведомство активно проводит ежедневный мониторинг цен в розничных торговых сетях, в том числе в выходные и праздничные дни.
"Обеспечено взаимодействие с прокуратурой Алтайского края для совместного выявления и пресечения нарушений законодательства при установлении цен на отдельные виды продуктов питания, – подчеркнули региональные антимонопольщики. – Принимаемые меры будут носить постоянный и продолжительный характер".
Как ранее писал amic.ru, в конце минувшей недели Владимир Путин раскритиковал действия правительства в ситуации с ростом цен на продукты. Глава государства поручил решить проблему в ближайшие семь дней.
Комментарии
Мне вот интересно вот придут эти клоуны в магазин, увидят цены которые им не понравятся, а дальше что они будут делать? Ведь я могу продавать товар хоть за сколько!
Анекдот:
Резкий рост цен на макаронные изделия не может не беспокоить российские власти. Ведь буквально в ближайшие дни, 17 декабря, состоится большая пресс-конференция президента, где возникнет срочная необходимость в большом количестве лапши.
Анекдот:
А вы заметили, как после возмущения Президента и публичного разноса чинуш из-за выросших цен на самые необходимые продукты, они резко начали дешеветь?
Вот и я не заметил...
Анекдот:
Полным ходом идет выполнение распоряжения президента о снижении цен на потребительские товары для населения:
"Пятерочка" снизила цену на сахар. Если в воскресенье цена составляла 50 руб. 00 коп., то в понедельник уже - 49 руб. 99 коп. Победа!
Рынок господа!, Вы либо крест снимите- или штаны оденьте! Вова реально не понимает что творит!!!
Мне вот интересно вот придут эти клоуны в магазин, увидят цены которые им не понравятся, а дальше что они будут делать? Ведь я могу продавать товар хоть за сколько!
При желании можно и до столба докопаться, что уж о магазинах говорить
После заявления президента цены выросли.
Необоснованный рост цен это примерно как необоснованный цвет глаз. Как можно быть такими идиотами.
16.12.2020 16:29
гость
Так правильно, сейчас поднимут, а потом немного снизят, вот и отчитаются о выполнении распоряжения! Все довольны. А большинство людей будут думать, что какой у них президент хороший...
Парадокс в том, что эта гэбешная одноходовка нелегитимного будет иметь хотя и краткосрочный, но эффект у большинства населения страны...