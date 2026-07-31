Питание для урожая. Как "Гравитех" помогает аграриям подбирать удобрения и защиту растений

Компания поставляет решения для тепличных комбинатов, фермеров и хозяйств открытого грунта

31 июля 2026, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFH4mnWD

Сельское хозяйство. АПК. Уборка урожая. Сельхозтехника / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Современное сельское хозяйство все меньше похоже на работу "универсальное решение". Чтобы получить стабильный урожай и не тратить лишнего, аграриям важно точно понимать, какие удобрения, микроэлементы и средства защиты нужны конкретной культуре, почве и технологии выращивания. На этом подходе строит работу компания "Гравитех", которая поставляет удобрения и средства защиты растений для хозяйств Алтайского края и других регионов.

Удобрения рядом с хозяйством

"Гравитех" работает с тепличными комбинатами и фермерскими хозяйствами Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей, Дальнего Востока. Компания является дистрибьютором российских производителей "ЕвроХим", "Акрон", "Лигногумат" и другие. Также в ассортименте есть иностранная продукция от немецкого производителя Lebosol ("Лебозол") и бельгийского Lima Europe NV ("Лима Европ ЭнВи"). Последний поставляет на рынок сельского хозяйства микроэлементы для капельного полива, некорневой подкормки и протравки семян серии "Грогрин Микро".

Офис и склад "Гравитеха" находятся в Барнауле. Для аграриев это важное преимущество: в сезон решения часто нужно принимать быстро, а ждать поставку неделями может быть рискованно. У компании всегда в наличии удобрения ведущих отечественных и зарубежных производителей.

Не просто купить, а подобрать

Специалисты аграрного рынка давно отмечают: универсальная подкормка не всегда дает нужный результат. Картофель, томаты, кукуруза, подсолнечник, овощи открытого грунта и тепличные культуры по-разному реагируют на питание. Поэтому важен индивидуальный подход — с учетом культуры, фазы развития, состояния растения и задач хозяйства.

Для полевых культур и овощей открытого грунта у "Гравитеха" есть готовые решения и схемы применения по листовому питанию. Такой подход помогает не просто внести удобрение, а выстроить понятную систему: когда, чем и зачем поддержать растение.

Особое внимание компания уделяет водорастворимым NPK-удобрениям с микроэлементами марки Aqualis ("Аквалис"). Их используют там, где важно обеспечить растения доступным питанием и точно управлять подкормками.

Защита урожая в сезон

Кроме удобрений, "Гравитех" предлагает средства защиты растений. Они есть в наличии и под заказ — от разных производителей и под разные задачи хозяйств.

Для аграриев это вопрос не только урожайности, но и экономики. Болезни, вредители, стресс от погоды и нехватка элементов питания могут заметно снизить результат сезона. Поэтому правильно подобранная схема питания и защиты помогает хозяйствам работать стабильнее, точнее планировать затраты и повышать отдачу с поля или теплицы.

"Гравитех"

Барнаул, улица Матросова, д. 9и, офис 1

Тел.: +7‒905‒927‒12‒96,+7‒961‒239‒88‒87

Сайт: graviteh.ru

Эл. почта: graviteh@mail.ru

ООО "Гравитех"

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