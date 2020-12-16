В следующем году компания Apple собирается выпустить новую версию беспроводных наушников AirPods, сообщает РИА Новости.

По данным поставщиков комплектующих, новая модель может получить дизайн AirPods Pro с силиконовыми насадками, но при этом будет лишена системы активного шумоподавления.

Новые AirPods будут на 20% дешевле Pro-версии "яблочных" наушников, а их презентация, как ожидается, состоится в начале 2021 года.

Напомним, что на прошлой неделе Apple представила полноразмерные наушники AirPods Max за 63 тысячи рублей. Устройство получило минималистичный дизайн, чип H1, функцию пространственного звука и колесико Digital Crown.