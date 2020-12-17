Жириновский рассказал, как "навести порядок" с ценами на продукты

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил собственный способ наведения порядка с ценами на продукты.
"Самый лучший способ регулировать цены – начать составлять списки на арест. Сразу цены снизятся, и порядок будет наведен", – написал политик в своем Telegram-канале.
При этом Жириновский не уточнил, против кого направленна данная мера и как именно она поможет снизить стоимость продуктов питания.
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал действия правительства в ситуации с ростом цен на продукты. Он обратил внимание, что при реальном падении доходов на 4,3% стоимость, например, сахара увеличилась более чем на 70%.
Позднее появилась информация, что в России могут заморозить цены на подсолнечное масло и сахар-песок на три месяца. Как затем пояснили в Минпромторге, фиксированные цены введут только в пределах Урала, а в Сибири, на Крайнем Севере и Дальнем Востоке будут действовать поправочные коэффициенты.
Комментарии
С сахаром непонятная история. Сахар рос в цене в августе из-за повышенного спроса, потом цена снижалась.
За каким чёртом он назвал свою партию либерально-демократической?! Кусок фашистской троллятины. У них там у всех понятие об экономике чисто совковое, "равняйсьсмирно".
Может трактор убрать со скоростной трассы Россия-Светлое будущее?
Жириновский пожаловался, что Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище и вообще, там слишком много артистов, а депутатов нет. Полностью с ним согласен! Хотелось бы, чтобы там было побольше депутатов, а Жванецкий был бы жив.
"Самый лучший способ регулировать цены – начать составлять списки на арест. Сразу цены снизятся, и порядок будет наведен" - в том случае если во главе списка будет обнуленин, а за ним руководители партий во главе с Жириновским - сработает!!!