Жириновский рассказал, как "навести порядок" с ценами на продукты

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил собственный способ наведения порядка с ценами на продукты.

"Самый лучший способ регулировать цены – начать составлять списки на арест. Сразу цены снизятся, и порядок будет наведен", – написал политик в своем Telegram-канале.

При этом Жириновский не уточнил, против кого направленна данная мера и как именно она поможет снизить стоимость продуктов питания.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал действия правительства в ситуации с ростом цен на продукты. Он обратил внимание, что при реальном падении доходов на 4,3% стоимость, например, сахара увеличилась более чем на 70%.

Позднее появилась информация, что в России могут заморозить цены на подсолнечное масло и сахар-песок на три месяца. Как затем пояснили в Минпромторге, фиксированные цены введут только в пределах Урала, а в Сибири, на Крайнем Севере и Дальнем Востоке будут действовать поправочные коэффициенты.