Росгидрометцентр предупредил о сильных изменениях в длительности времен года

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие годы продолжительность времен года может сильно измениться из-за смены климатических условий.
По словам синоптика, которые передает ТАСС, количество дней со среднесуточной температурой ниже нуля уменьшается. В каждом регионе это проявляется по-разному, и в некоторых субъектах сокращение зимы достигло уже 10 дней. При этом параллельно увеличивается продолжительность теплого периода.
Вильфанд привел в пример Москву, где дата перехода среднесуточной температуры к отрицательным показателям сдвинулась на 7-10 дней, а весна, наоборот, наступает раньше на 5-7 дней.
Метеоролог также заметил, что сейчас скорость глобального потепления стала выше из-за влияния человека, а в январе 2020 года температура воздуха увеличилась на 2°С, чего в истории метеонаблюдений никогда не было.
Комментарии
Без него не заметили.
я заметила, что весны и осени практически не стало, месяц максимум, середина октября - середина марта у нас зима, с середины апреля до середины сентября лето. Я еще помню как раньше до 10 июня все еще в ветровках и куртках ходили обычно, а сейчас в апреле в футболках и шортах
17.12.2020 14:36
- гость -
Особенно в прошлом году было лето. 30 мая шел снег. Лето у неё.
Метеоролог также заметил, что сейчас скорость глобального потепления стала выше из-за влияния человека, а в январе 2020 года температура воздуха увеличилась на 2°С, чего в истории метеонаблюдений никогда не было.
И как же влияет человек? В европе экологию блюдут, производство вынесено в азию.
В России производства очень мало, однако загадили страну свалками и разливами химии, но это температуру не дает. Какое влияние человека????
Это естественный природный процесс, а вот люди собирающие денежки на борьбу с этим процессом - явные машенники.
Эстонец - только хотел покататься на лыжах, а тут, бац, и зима закончилась. теперь быстрей надо думать...
17.12.2020 14:57
- гость -
В европе экологию блюдут, производство вынесено в азию.
"Правительство Дании рассматривает возможность эксгумации и кремации останков отбракованных норок после появления на поверхности земли гниющих туш из наспех выкопанного могильника. На данный момент в Дании убили уже около 10 миллионов норок "
Можно еще почитать про европейские "развлечения" с дельфинами на Фарерских островах или про то, что в Европе исчезают насекомые.
"Численность фактически всех насекомых сократилась на 75-82% во всех заповедниках и национальных парках Германии."