Росгидрометцентр предупредил о сильных изменениях в длительности времен года

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие годы продолжительность времен года может сильно измениться из-за смены климатических условий.

По словам синоптика, которые передает ТАСС, количество дней со среднесуточной температурой ниже нуля уменьшается. В каждом регионе это проявляется по-разному, и в некоторых субъектах сокращение зимы достигло уже 10 дней. При этом параллельно увеличивается продолжительность теплого периода.

Вильфанд привел в пример Москву, где дата перехода среднесуточной температуры к отрицательным показателям сдвинулась на 7-10 дней, а весна, наоборот, наступает раньше на 5-7 дней.

Метеоролог также заметил, что сейчас скорость глобального потепления стала выше из-за влияния человека, а в январе 2020 года температура воздуха увеличилась на 2°С, чего в истории метеонаблюдений никогда не было.