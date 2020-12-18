Новогоднее письмо непослушной девятилетней девочки рассмешило пользователей соцсетей

Девятилетняя жительница графства Эссекс в Великобритании написала письмо Санта-Клаусу, в котором честно созналась, что вести себя хорошо у нее не очень получилось. Тем не менее список желаемых подарков девочка приложила.

"Я весь год изо всех сил пыталась быть хорошей, но, к несчастью, потерпела неудачу, – пишет девочка. – Если честно, я заслуживаю только угля, но мне бы так хотелось подарок. И, желательно, не один".

Далее она приложила список желаемых подарков, среди которых Airpods, PS4, PS5, Nintendo Switch, поездка во Францию и санитайзер.

Пользователи социальных сетей посмеялись над письмом ребенка, но отметили, что девочка точно знает, чего хочет.